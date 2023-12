Governo do Estado de São Paulo divulga calendário de pagamento do IPVA 2024

Tributo poderá ser pago, sem qualquer desconto, em até cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas; para pagamento à vista, o desconto será de 3%

ALEXANDRE PELEGI

O mês de janeiro traz muitas despesas para o bolso do contribuinte, e uma delas é o tradicional IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

Obrigatório, o tributo deve ser pago anualmente, com base na Tabela FIPE (indicador de preços médios de veículos no mercado) e nas alíquotas definidas por cada estado da federação.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já definiu o calendário para 2024 por meio de decreto publicado nesta quarta-feira, 06 de dezembro de 2023.

Artigo 1° – No exercício de 2024, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, em relação a veículo

O IPVA poderá ser pago integralmente no mês de janeiro com desconto correspondente a 3% (três por cento), até os dias a seguir indicados, observado o número final da placa:

final 1: 11 (onze);

final 2: 12 (doze);

final 3: 15 (quinze);

final 4: 16 (dezesseis);

final 5: 17 (dezessete);

final 6: 18 (dezoito);

final 7: 19 (dezenove);

final 8: 22 (vinte e dois);

final 9: 23 (vinte e três);

final 0: 24 (vinte e quatro)

O pagamento do imposto poderá ser quitado integralmente, pelo valor nominal, sem qualquer desconto, no mês de fevereiro, nos mesmos dias estabelecidos para o pagamento em janeiro, de acordo com o final de placa.

Para veículos de carga, categoria caminhão, o contribuinte poderá optar por pagar o imposto até o dia 19 (dezenove) do mês de abril.

O IPVA, relativo ao exercício de 2024, poderá ser pago, sem qualquer desconto, em até cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas, conforme segue:

I – em 5 (cinco) parcelas: de janeiro a maio, para débitos iguais ou superiores a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP;

II – em 4 (quatro) parcelas: de janeiro a abril, para débitos iguais ou superiores a 8 UFESP e inferiores a 10 UFESP;

III – em 3 (três) parcelas: de janeiro a março, para débitos iguais ou superiores a 6 UFESP e inferiores a 8 UFESP.

A primeira parcela de janeiro, e as demais dos meses subsequentes, terão vencimento nos mesmos dias estabelecidos pelo decreto, de acordo com o final de placa.

Para veículos de carga, categoria caminhão, o IPVA, relativo ao exercício de 2024, poderá ser pago sem qualquer desconto, em até 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e consecutivas, com vencimento no dia 20 (vinte), independentemente do final de placa, conforme segue:

I – em 5 (cinco) parcelas: em março, maio, julho, agosto e setembro, para débitos iguais ou superiores a 10 UFESP;

II – em 4 (quatro) parcelas: em março, maio, j ulho e agosto, para débitos iguais ou superiores a 8 UFESP e inferiores a 10 UFESP;

III – em 3 (três) parcelas: em março, maio e julho, para débitos iguais ou superiores a 6 UFESP e inferiores a 8 UFESP.

Para veículos novos, o pagamento do Imposto será concedido um desconto correspondente a 3%, desde que o pagamento seja integral e efetuado até o quinto dia útil posterior à data da emissão da Nota Fiscal relativa à sua aquisição.

Da mesma maneira que os demais, o IPVA relativo a veículo novo poderá ser pago em cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas, sem qualquer desconto, desde que a primeira seja paga no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da emissão da Nota Fiscal relativa à sua aquisição, vencendo as demais no mesmo dia dos meses subsequentes ao do vencimento da primeira.

Por fim, o usuário do Sistema de Licenciamento Eletrônico, desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, cujo veículo se encontre regularmente licenciado relativamente ao exercício de 2023, que optar pela antecipação do licenciamento do seu veículo até o mês de vencimento da última parcela, poderá, independentemente do número fin.al da respectiva placa, efetuar o pagamento do saldo do IPVA referente ao exercício de 2024.

Veja a seguir a íntegra do decreto com todas as informações:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes