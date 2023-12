Duas pessoas ficam feridas em acidente na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (6)

Colisão foi entre caminhão e moto

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, um acidente entre uma moto e um caminhão, na Avenida Guido Caloi, no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, deixou duas pessoas feridas, uma delas com gravidade.

O corpo de bombeiros foi acionado e quatro viaturas estiveram no local. O condutor da moto teve uma parada cardirespiratoria e após ser reanimado, foi levado em estado grave para o hospital. A pessoa que estava na garupa também precisou de atendimento médico e foi levada para um pronto socorro da região.

Por causa do acidente, o trânsito na Avenida Guido Caloi ficou completamente interditado para o socorro das vítimas. Muitas pessoas precisaram descer de algumas linhas de ônibus, que estavam paradas no congestionamento, para seguir a pé até as estações de metrô da região.

Sobre o impacto nas linhas, o Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans, e aguarda resposta.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte