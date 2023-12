Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e ônibus na Rodovia Fernão Dias na tarde desta quarta-feira (6)

Colisão aconteceu nas imediações do município de Itapeva

PAULO REDA

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da empresa CMW foi registrado na Rodovia Fernão Dias, em Itapeva, na tarde desta quarta-feira, dia 6 de dezembro. Duas pessoas ficaram feridas A colisão ocorreu por volta das 14h30, no km 927, sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária Arteris, o caminhão entrava em uma via marginal da rodovia, quando foi atingido pelo ônibus na traseira. A parte da frente do ônibus ficou destruída. Já o caminhão tombou no acostamento da rodovia. O motorista do caminhão e um dos passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves. Não houve interdição ou congestionamento no trecho.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte