VÍDEO: Novos ônibus de Mauá (SP) começam a operar neste mês e Suzantur define quantidade de veículos 0 km por cidade

Municípios de Santo André e Diadema terão entregas também

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Ainda neste mês de dezembro de 2023, de forma gradativa, devem começar a entrar em circulação os ônibus zero km comprados pela empresa Suzantur para o transporte urbano de Mauá, na Grande São Paulo.

Nesta terça-feira (05), foram apresentados os 50 veículos integrados ao sistema municipal de Mauá.

A empresa diz que realiza os ajustes finais nos equipamentos de bilhetagem eletrônica, letreiros, câmeras e documentação necessária para o início das operações.

Como mostrou o Diário do Transporte, os coletivos já seguem a tecnologia de motores a diesel com base nas normas internacionais Euro 6, que reduzem em média em 75% as emissões de poluentes em relação ao padrão anterior Euro 5. Os ônibus não têm ar-condicionado, mas possuem sistema de climatização. Tomadas USB para carregar baterias de celulares, acessibilidade por elevador na porta central, suspensão a ar, câmeras de monitoramento, wi-fi e poltronas tipo City Confort são alguns dos itens dos veículos.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/04/suzantur-e-prefeitura-de-maua-sp-apresentam-50-onibus-0-km-com-tecnologia-euro-6-que-polui-75-menos/

Os ônibus foram adquiridos por meio de um programa de renovação da frota do Governo Federal de incentivo à indústria, instituído por uma medida provisória, que não está mais em vigor.

O Grupo Suzantur comprou 150 ônibus pelas regras deste programa, sendo 60 rodoviários para a empresa Nova Itapemirim (de linhas interestaduais) e 90 urbanos.

A empresa informou a divisão desta frota por cidade onde opera:

Mauá: 50 ônibus 0 km

Diadema: 30 ônibus 0 km

Santo André: 10 ônibus 0 km

A cidade de Ribeirão Pires, onde a empresa opera, não vai receber neste momento, ônibus 0 km.

O Diário do Transporte tem recebido reclamações quanto à frota de Ribeirão Pires.

Segundo os leitores, diversos ônibus já estariam com a idade vencida.

A vereadora Márcia Maria Gomes da Cruz protocolou uma representação no MPESP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para apurar o cumprimento de contrato pela empresa.

A Suzantur diz que a renovação da frota de Ribeirão Pires também está nos planos da empresa e que cumpre as ordens de serviço operacionais que são definidas pela prefeitura.

Quanto à Nova Itapemirim, o Grupo Suzantur opera por meio de arrendamento autorizado pela Justiça por dois anos, as linhas interestaduais que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Kaissara.

Os serviços estão sendo retomados gradativamente.

Da compra de 60 ônibus, 40 veículos de dois andares já foram produzidos e 20 de um andar, mas com uma configuração de bagageiros maiores, estão em produção.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes