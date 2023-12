SuperVia terá trens extras após partida entre Fluminense e Grêmio nesta quarta (6)

Partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada no Maracanã às 21h30

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, anunciou que serão disponibilizados trens extras para os torcedores que forem assistir ao jogo entre Fluminense e Grêmio nesta quarta-feira, 6 de dezembro de 2023.

A partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada no Estádio do Maracanã às 21h30.

De acordo com a SuperVia, após o término do confronto, serão ofertadas viagens extras para Japeri, Santa Cruz, interligado ao Deodoro, e Saracuruna. Todas as viagens partirão da Estação Maracanã.

Para ir até o estádio, os torcedores poderão usar os trens da grade regular oferecidos pela empresa.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte