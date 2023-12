Rio de Janeiro: Linhas que atendem estação Curral Falso, do corredor Transoeste, no sentido Santa Cruz, operam com atrasos na manhã desta terça-feira (5)

Alterações acontecem por causa de obras

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, a MobiRio informou pelas redes sociais que as linhas que atendem o trecho da Estação Curral Falso, no corredor Transoeste do BRT no Rio de Janeiro, operam com atrasos, por causa de obras, no sentido Santa Cruz.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte