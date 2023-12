Prefeitura de SP lança licitação das obras do Terminal de ônibus Itaim Paulista no valor de R$ 5,5 milhões

Proposta é que equipamento reorganize a acomodação de linhas de ônibus dos eixos da Avenida Marechal Tito e da Estrada Dom João Nery, fazendo integração física entre sistema de transporte municipal e destas com linhas do transporte metropolitano

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, lançou nesta terça-feira, 06 de dezembro de 2023, a licitação para construção do Terminal de ônibus Itaim Paulista.

O terminal está localizado na Zona Leste da cidade, em terreno ao sul da Linha 12-Safira da CPTM, compreendido entre a Av. Marechal Tito e as ruas Rafael Correia da Silva (marginal à Linha 12-Safira da CPTM), Francisco Vaz Moniz (prolongamento da Estrada Dom João Néri) e Albardão, no Distrito de Itaim Paulista.

A concorrência será realizada no dia 23 de janeiro de 2024, e visa contratar empresa ou consórcio de empresas para elaboração de projeto funcional, projetos básicos, projetos executivos, serviços ambientais e sistema de transporte inteligente – ITS para a implantação do terminal de ônibus urbano na região leste da cidade.

A obra será realizada pelo Regime de Empreitada por Preço Unitário, com prazo de execução de nove meses.

O valor estimado é de R$ 5,5 milhões (R$ 5.501.181,52) – data base Julho/2023.

De acordo com o Termo de referência, o Terminal de ônibus urbano Itaim Paulista “visa reorganizar a acomodação de linhas de ônibus dos eixos da Avenida Marechal Tito e da Estrada Dom João Nery, se configura como importante equipamento para integração física entre linhas do sistema de transporte municipal e destas com linhas do transporte metropolitano”.

O local onde será implantado o terminal margeia a Av. Mal. Tito (eixo estrutural da região) a Rua Albardão (ladeia a linha ferroviária) e termina no Ribeirão Lajeado.

“Com sua proximidade à Estação Itaim Paulista da Linha 12 da CPTM, também abrigará as integrações com o sistema sobre trilhos. Os estudos e documentos básicos para implantação do Terminal Itaim Paulista, a cargo da SMT/SPTrans, foi elaborado dentro da lógica de execução conjunta com o Terminal Perimetral Itaim Paulista – São Mateus. No entretanto, a implantação desse Terminal Perimetral implica em grande impacto social e grande volume de desapropriações, demandando extenso prazo de conclusão, por estas razões foi definido pela SPTrans o estudo de solução alternativa”, justifica o edital.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes