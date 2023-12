Exame Toxicológico: Nem todos os motoristas profissionais precisam fazer até 28 de dezembro de 2023, esclarece Detran de São Paulo

Quem já fez, tem 30 meses para fazer de novo desde a última data; Mensagens disparadas em aplicativo da CNH Digital foram erro, admite Senatran

ADAMO BAZANI

Motoristas profissionais, com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categorias C,D e E, só precisarão fazer o exame toxicológico até o dia 28 de dezembro de 2023, caso estejam com este tipo de exame vencido.

Já quem está com o exame em dia, tem 30 meses para renová-lo a contar da última data de realização.

O esclarecimento é do Detran (Departamento de Trânsito) de São Paulo, em resposta ao Diário do Transporte.

O Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) informa que o exame toxicológico segue com a data de vencimento original, com validade de 30 meses, a contar da data do último exame realizado. Nos casos em que o condutor está com o exame vencido, o prazo para regularização é até 28 de dezembro, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Nesta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023, motoristas profissionais, como de ônibus, vans escolares, caminhões e ambulâncias, receberam uma notificação no aplicativo CNH Digital informando a obrigatoriedade do exame até o dia 28 de dezembro de 2023.

Até mesmo quem está com o exame em dia recebeu a mensagem.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), do Governo Federal, admitiu que ocorreu uma falha técnica no disparo das mensagens.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) informa ter corrigido nesta segunda-feira (4), após alertas de usuários da Carteira Digital de Trânsito (CDT), uma falha técnica no disparo das notificações sobre o exame toxicológico via aplicativo. A pasta e o Serpro, empresa pública de tecnologia da informação responsável pela operacionalização da CDT, atuaram para restabelecer a comunicação de forma correta no menor tempo possível.

Assim, fica valendo a regra:

Quem está com o exame vencido: Precisa fazer obrigatoriamente até 28 de dezembro de 2023

Quem já fez o exame: Precisa fazer de novo só depois de 30 meses a contar da data da última realização

Sem o exame em dia, o motorista pode receber multa de R$ 1.467,35 e mais sete pontos na CNH. A multas passam a ser aplicadas a partir de 28 de janeiro de 2024.

De acordo com a Senatran, a multa não é automática. Uma autoridade deve fiscalizar o motorista e fazer o auto de infração.

Ressaltamos que não existe a possibilidade de qualquer tipo de multa automática. Pela legislação brasileira, a punição só ocorre após transcorrer todo o processo administrativo. Ou seja, precisa primeiro ser lavrado auto de infração de trânsito, com expedição de notificação de autuação, direito à defesa e notificação de penalidade. Além disso, as infrações previstas no artigo 165-C e 165-D do CTB dependem ainda de regulamentação pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), bem como ajustes sistêmicos para viabilizar sua aplicação. A penalidade de multa para tais infrações é de R$ 1.467,35, sete pontos na CNH.

Segundo a Agência Senado, a lei que alterou o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é resultado da conversão em lei da medida provisória (MP) 1.153/2022, ainda do governo Bolsonaro, que foi aprovada pelo Congresso no fim de maio. Em junho deste ano, o atual presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a lei com nove vetos.

Entre os três dispositivos retomados, está o que estabelece que condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos incorrerão em infração gravíssima se não realizarem novo exame de detecção de drogas no organismo a cada dois anos e seis meses.

A contagem começa da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames já realizados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes