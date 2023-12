Durante as férias escolares em Joinville (SC), linha Mirante terá horários especiais

Mudanças começam a partir da próxima segunda-feira, dia 11

Para atender o aumento da demanda durante as férias escolares, a partir da próxima segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, a linha Mirante que faz o roteiro para o Zarco do Mirante, no Mirante Boa Vista, vai operar também em dias úteis.

Personalizado, o ônibus tem um layout que lembra uma jardineira, antigo meio de transporte com carrocerias rústicas, feitas de madeira, implantadas sobre um chassi de caminhão. As janelas são em formato diferenciado, o veículo está plotado com a marca cidade de Joinville e o nome Zarco do Mirante.

Com os horários especiais das férias escolares, as regras de funcionamento são as mesmas: o passageiro paga apenas a passagem para subir o Mirante, na descida não tem cobrança de passagem. O valor é mesmo do transporte coletivo urbano, R$ 5,25 antecipada e R$ 5,50 a passagem embarcada. O bilhete pode ser adquirido junto ao guichê anexo à portaria do parque do Mirante.

O ônibus tem capacidade para 60 passageiros, bancos estofados e ar-condicionado. O ponto de partida do Zarco do Mirante é o Terminal Central. No site onibus.info. estão disponíveis os horários da linha Mirante. A ampliação de circulação vai até o dia 16 de fevereiro de 2024.

