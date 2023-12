Cittamobi lança aplicativo para auxiliar deficientes visuais que utilizam o transporte coletivo do Rio de Janeiro

Previsão é de que ferramenta beneficie mais de 150 mil passageiros

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Pessoas com deficiência visual agora terão acesso ao novo aplicativo “Cittamobi Acessibilidade”, lançado em parceria com o Rio Ônibus nesta segunda-feira, 04 de dezembro.

A plataforma digital auxilia o passageiro a traçar uma rota, saber por quanto tempo vai esperar o ônibus e até em que ponto descer. Estima-se que mais de 150 mil pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro sejam beneficiadas com a ferramenta.

“A ideia para criação da ferramenta surgiu depois que fiquei 40 minutos esperando no ponto para conseguir embarcar em um ônibus. Se eu tivesse o gps do ônibus eu saberia onde ele estava e não precisaria passar por isso, No dia seguinte, eu fui ver como que eu poderia desenvolver, daí nasceu o aplicativo. Hoje, ele virou uma caixinha de ferramentas pra mim, pra minha esposa e outras pessoas que tem uma dificuldade como eu, para ter uma mobilidade melhor”, explicou Luiz Eduardo Porto, desenvolvedor do aplicativo e também deficiente visual.

“O melhor resultado da tecnologia é a ruptura para atender as pessoas. Então, um aplicativo que apoia as pessoas é tudo que a gente precisa. Quando transportamos pessoas, nada mais justo do que a gente pensar em apoiar essas pessoas, ter tomadas de decisão para que tenhamos os usuários muito mais fortalecidos dentro dos nossos ônibus”, ressaltou o presidente do Rio Ônibus, João Gouveia.

O aplicativo Cittamobi Acessibilidade está disponível para download na aba “apps” do link abaixo:

https://rioonibus.com/

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte