Câmara de Barra Mansa (RJ) aprova subsídio para sistema de transporte coletivo municipal

Consórcio que opera as linhas de ônibus na cidade receberá R$ 45 mil por mês

PAULO REDA

A Câmara Municipal de Barra Mansa (RJ) aprovou em discussão única e por unanimidade nesta terça-feira, dia 5 de dezembro, o projeto de lei de autoria da Prefeitura que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano. Será beneficiado com o subsídio o Consórcio Barra Mansa (Triecon e Colitur), com cerca de R$ 45 mil mensais.

O consórcio já recebia cerca de R$ 70 mil mensais referentes ao subsídio do transporte de estudantes e pessoas com deficiência. A empresa opera hoje com 35 linhas, atingindo quase um milhão de passageiros por mês.

Com isso, a passagem de ônibus em Barra Mansa para quem paga o valor em dinheiro continuará a ser de R$ 4,40. A Prefeitura já havia anunciado que a partir de janeiro a tarifa seria reajustada para R$ 4,95, mas com a aprovação do subsídio a diferença de R$ 0,55 deverá ser coberta pelos cofres públicos.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte