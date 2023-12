Acidente entre ônibus rodoviário e caminhão no Km 98 da Rodovia Castello Branco deixa dois mortos nesta terça-feira (05), em Porto Feliz (SP)

Veículo saiu de Três Lagoas (MS) e seguia para a região do Brás, na capital paulista

ARTHUR FERRARI

Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário e caminhão deixou duas pessoas mortas no Km 98 da Rodovia Castello Branco no início da madrugada desta terça-feira, 05 de dezembro de 2023, à 1h20, próximo a Porto Feliz (SP).

O veículo de passageiros, que saiu de Três Lagoas (MS) e seguia para a região do Brás, na capital paulista, acabou colidindo na traseira de um veículo de carga que transportava toras de madeira no sentido São Paulo.

Com o impacto o motorista do ônibus e um passageiro acabaram morrendo. As vítimas com ferimentos foram encaminhadas para unidades de atendimento em Boituva, Sorocaba e Itu; algumas pessoas chegaram a ficar presas às ferragens.

As duas pistas da via foram liberadas, mas os veículos seguem no acostamento.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte