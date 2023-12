Secretaria Nacional de Trânsito confirma falha técnica no aplicativo da CNH Digital, referente a disparo de notificações sobre exame toxicológico para motoristas profissionais

Condutores receberam alerta de realização obrigatória do exame até 28 de dezembro

ADAMO BAZANI E VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) confirmou que houve uma falha técnica no aplicativo da CNH Digital, no disparo das notificações sobre o exame toxicológico para motoristas de ônibus, vans escolares, ambulâncias e outros profissionais com as categorias C,D e E.

Diversos condutores que atuam em São Paulo (SP) entraram em contato com o Diário do Transporte a respeito de uma mensagem que receberam no app sobre a realização obrigatória do exame toxicológico até o dia 28 deste mês. Até mesmo motoristas que fizeram o exame há pouco tempo receberam o comunicado.

O receio dos motoristas era de que se não estivessem com o exame em dia até o prazo erroneamente estabelecido, poderiam receber uma multa de R$ 1.467,35 e mais sete pontos na CNH.

Confira a nota emitida pela Senatram sobre o erro no aplicativo nesta segunda-feira (04):

“A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) informa ter corrigido nesta segunda-feira (4), após alertas de usuários da Carteira Digital de Trânsito (CDT), uma falha técnica no disparo das notificações sobre o exame toxicológico via aplicativo. A pasta e o Serpro, empresa pública de tecnologia da informação responsável pela operacionalização da CDT, atuaram para restabelecer a comunicação de forma correta no menor tempo possível.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte