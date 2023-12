Operação do transporte aquaviário em Ilha Bela (SP) deve ser iniciado no fim deste mês

Expectativa é para o funcionamento antes do Natal

MICHELLE SOUZA

O transporte aquaviário em Ilhabela, litoral de São Paulo, deve entrar em operação no fim deste mês de dezembro. Neste início, serão dois Aquabus que farão o trajeto entre os píeres da Barra Velha, Perequê, Engenho D’Água e ponto final na Vila – Centro Histórico da cidade. Para a navegação, as embarcações contam com motores modernos e sistema de GPS.

O prefeito da cidade, Toninho Colucci, disse que a expectativa é para o funcionamento antes do Natal. “Os Aquabus foram abandonados pela antiga gestão em uma marina na cidade vizinha por cerca de quatro anos. Esse abandono gerou a abertura de um processo judicial por parte da marina contra a Prefeitura de Ilhabela. Conseguimos reverter a situação e, em breve, vamos entregar para a cidade mais uma opção de transporte público de qualidade para nossos moradores e os turistas”.

Na semana passada, foram feitas vistorias nas embarcações que passaram por restauração, como explica o subsecretário de Mobilidade, Jadiel Vieira. “Estamos todos mobilizados e trabalhando incansavelmente para a entrega desta nova modalidade de transporte”.

As embarcações têm capacidade para aproximadamente 60 passageiros, que vão contar com sistema de ar-condicionado, TVs de tela plana, acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e terá ainda um bicicletário.

Inicialmente, o valor da passagem deve ser o mesmo do transporte urbano e a prefeitura pretende oferecer um serviço integrado aos ônibus da cidade por meio do Bilhete Único.

Para homenagear os caiçaras que trabalharam no antigo sistema de travessia de lanchas entre São Sebastião e Ilhabela, as duas primeiras embarcações a entrar em operação são denominadas “Elpídio Sampaio” e “Edgar Lúcio”, a terceira, com o nome Zé de Alicio, e deve começar a operar na segunda quinzena de janeiro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte