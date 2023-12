Falha no sistema de sinalização afeta operação dos trens da SuperVia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (4)

Problema acontece entre as estações Gramacho à Saracuruna

MICHELLE SOUZA

Um problema no sistema de sinalização, por causa de uma ocorrência de energia, afeta temporariamente os trens da SuperVia, no Rio de Janeiro. As partidas para à Central do Brasil estão sem previsão, desde às 5h da manhã desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. O trecho entre as estações Gramacho à Saracuruna, também encontra- se suspenso.

A SuperVia, concessionária responsável pela operação, disse que trabalha para o rápido restabelecimento.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte