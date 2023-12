Sanitários da Estação Palmeiras-Barra Funda serão reabertos nesta segunda-feira (04)

Foram trocados pisos, revestimentos e todas as tubulações de água e esgoto, durante reforma

Nesta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023, os sanitários da estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM, serão reabertos para os passageiros, às 4h, no início da operação.

Os banheiros estavam fechados desde 24 de julho para uma ampla reforma, como mostrou o Diário do Transporte, relembre:

Durante a reforma nos sanitários, foram feitas substituição completa dos pisos e revestimentos, reforma completa das tubulações de água e esgoto, renovação das instalações elétricas, substituição de louças, metais e acessórios, além da troca de divisórias e pinturas em geral. Já os dois sanitários acessíveis, um feminino e o outro masculino também foram totalmente reformados, recebendo novos acabamentos e atualizações em conformidade com as normas de acessibilidade vigentes.

Na estação Luz, que atende as Linhas 7-Rubi e 11-Coral, a expectativa é que reforma dos banheiros seja concluída até o primeiro trimestre de 2024. As mudanças nos sanitários ocorrem ao mesmo tempo em que a CPTM faz obras para a construção de um novo túnel que ligará o saguão central à Linha 4-Amarela de Metrô, para melhorar o fluxo de passageiros no trecho que liga CPTM, ViaQuatro e o Metrô. A escada de acesso aos sanitários foi demolida, para aumentar a largura do corredor e facilitar o fluxo de pessoas nos horários de pico.

Os sanitários das 55 estações da CPTM ficam abertos e à disposição das 04h à meia-noite, todos os dias.

Para mais informações sobre os banheiros da Estação Palmeiras-Barra Funda ou da Estação Luz, os passageiros podem entrar em contato pela Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte