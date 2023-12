Prefeitura de Jacareí (SP) e Cittamobi lançam atualização de aplicativo do transporte público

App informa os horários das partidas, localização dos pontos de parada e rotas dos ônibus

MICHELLE SOUZA

Os usuários do transporte público de Jacareí, no interior de São Paulo, já podem baixar a mais nova versão do aplicativo Cittamobi, que traz os horários das partidas dos ônibus, localização dos pontos de parada, rotas, e outras funcionalidades.

Em tempo real, a tecnologia Cittamobi usa um cálculo próprio para prever horários de chegada e dados de GPS permitindo, por meio da ferramenta de alertas, integrar a cidade com o uso do aplicativo, deixando o passageiro com mais acesso e facilidade à informação.

O aplicativo pode ser usado no dia a dia pela população que utiliza o transporte público, e os turistas que visitam a cidade, também têm acesso aos principais pontos de Jacareí, conhecida por ser um importante polo de desenvolvimento econômico.

O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, destaca que com o lançamento da nova atualização, os usuários do transporte coletivo vão receber uma interface muito mais acessível que deve estimular ainda mais o uso de ônibus na cidade.

A diretora de produtos da Cittamobi, Emanuele Cassimiro, contou que estava bastante entusiasmada com o lançamento. “Queremos fazer a diferença na vida dos munícipes para desfrutarem o melhor da cidade, com uma mobilidade urbana acessível a todos o tempo todo e a melhor experiência de deslocamento”.

O aplicativo pode ser baixado de graça em qualquer smartphone com acesso à internet e está disponível para o sistema operacional Android e IOS.

