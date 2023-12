Ônibus é incendiado em Belo Horizonte (MG) na madrugada deste domingo (3)

Três homens entregaram uma carta ao motorista pedindo melhorias na Penitenciária de Formiga, cidade do centro-oeste mineiro

MICHELLE SOUZA

Na madrugada deste domingo, 3 de dezembro de 2023, um ônibus foi incendiado em Belo Horizonte, no bairro Lagoinha Leblon, por volta da 1h10. O motorista da linha 621, itinerário Estação Venda Nova/ Lagoa, disse que um primeiro rapaz estava na rua e solicitou a parada. Após isso, ele entrou no coletivo com um galão de combustível e outros dois homens subiram na sequência. Eles estavam encapuzados, dificultando a identificação. O indivíduo que solicitou a parada do ônibus usou uma arma de fogo para forçar os passageiros e motoristas a deixarem o veículo. Assim que todos desceram, o homem jogou o combustível no chão do ônibus e ateou fogo.

O Corpo de bombeiros foi acionado, mas as chamas se alastraram rapidamente e atingiram a rede elétrica. Por causa disso, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também precisou ser chamada.

Um dos rapazes entregou uma carta ao motorista reivindicando melhorias na Penitenciária de Formiga, cidade do centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ameaçou incendiar outros ônibus se as reivindicações não forem atendidas. A carta foi assinada pelo “oh crime de Belo Horizonte original” e reclama do tratamento dos agentes penitenciários com os familiares dos detentos e da falta de água, “nossos direitos estão sendo desrespeitados, presídio de Formiga está abusando do poder”.

A Polícia Civil disse que encaminhou perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos.

A BHTrans, empresa responsável pelo ônibus, informou que o Centro de Operações da Prefeitura (COP) solicitou reforço da Polícia Militar e Guarda Municipal para a segurança nas estações de integração, durante a madrugada.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte