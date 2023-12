Motor de ônibus do transporte coletivo de São Paulo pega fogo na Avenida Interlagos, na manhã deste domingo (3)

Bombeiros foram acionados para combater as chamas

MICHELLE SOUZA

Na manhã deste domingo, 3 de dezembro de 2023, um ônibus do transporte coletivo de São Paulo, que fazia a linha 6091-10 Vargem Grande / Term. Sto. Amaro, da Viação Grajaú, pegou fogo no motor. Ninguém ficou ferido e as linhas não precisaram ser desviadas.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais em São Paulo, que por meio de nota disse que o fogo foi controlado pelos Bombeiros e que depois o ônibus foi levado até a garagem. Acompanhe abaixo a nota na íntegra:

A SPTrans informa que foi registrado um princípio de incêndio no motor do ônibus prefixo 61.546 da linha 6091-10 VARGEM GRANDE / TERM. STO. AMARO, da Viação Grajaú, às 7h20 deste domingo (3), na Av Interlagos, 4400, em Jurubatuba, no sentido do Centro. Após o Corpo de Bombeiros debelar o fogo, o coletivo foi rebocado para a garagem às 9h45. Não houve desvios de linhas.

