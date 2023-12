Linhas do Terminal Campo Limpo (SP) terão mudança temporária de plataforma nesta segunda (4)

Segundo a SPTrans, duas linhas serão afetadas por obras na plataforma

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que duas linhas do Terminal Campo Limpo, na Zona Sul, terão mudança temporária de plataforma.

De acordo com a empresa, as mudanças entrarão em vigor a partir desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. As linhas afetadas serão a 8075/10 (Term. Campo Limpo – Term. Butantã) e a 8075/21 (Term. Campo Limpo – Term. Vl. Sônia).

Os dois itinerários terão seus pontos remanejados na mesma plataforma, passando a atender no ponto móvel, anterior à faixa de travessia. Segundo a SPTrans, as alterações acontecerão por causa de obras.

A expectativa é de que a mudança de plataforma dure até a finalização dos trabalhos de reforma.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte