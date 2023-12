Linhas de ônibus que passam pela região norte de Belo Horizonte (MG), terão mudanças no itinerário a partir desta segunda-feira (4)

Além de mudanças no itinerário, linhas terão novos pontos de parada e outros desativados

MICHELLE SOUZA

As linhas 633 (Estação Vilarinho/Jardim dos Comerciários), 635 (Estação Vilarinho/ Jardim dos Comerciários C) e 702 (Estação Vilarinho/Xodó-Marize, Via Jardim Guanabara), terão algumas mudanças no itinerário de viagem, a partir desta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, as mudanças visam atender às necessidades das comunidades e melhorar o acesso dos moradores ao transporte coletivo.

Entenda as alterações:

No Bairro Jardim dos Comerciários, a linha 633 terá novo itinerário noturno, por causa de uma mudança de circulação na Rua Maria da Paz Maia. Já a linha 635 terá partidas do Bairro Jardim dos Comerciários, em horários definidos, para os passageiros com destino à Estação Vilarinho. E a linha 702 terá novo itinerário com partidas da Estação Vilarinho, para atender os moradores dos residenciais Ipê Amarelo, Ipê Roxo e Ipê Branco.

Mais informações sobre os itinerários e horários dos ônibus podem ser encontradas no portal da PBH.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte