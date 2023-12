Inscrições para caravanas natalinas em São José dos Campos (SP) começam nesta segunda (4)

Cadastro será liberado às 10h30 e seguirá até as 17h do dia 10 de dezembro ou até acabarem as vagas

GUILHERME STRABELLI

As inscrições para as caravanas de Natal organizadas pela prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, começam nesta segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Os passeios acontecem em ônibus especiais decorados com LED.

Para se inscrever, basta acessar a página de eventos da prefeitura ou ligar no número 156. As inscrições começam às 10h e se estenderão até as 17h do dia 10 de dezembro, ou até o fim das vagas disponíveis.

Antes de realizar a inscrição é necessário definir o itinerário de preferência, uma vez que não será possível trocar a data após a confirmação do cadastro.

O primeiro trajeto, que será realizado em 11 de dezembro, começa na Praça Afonso Pena e não precisa de inscrição prévia. Os demais passeios terão pontos de partida e chegada diferente, visando atender moradores de diferentes locais.

Cada noite de passeio terá 120 vagas disponíveis, sendo três para cadeirantes. Serão aceitas quatro inscrições por CPF e, em caso de pessoas menores de idade, o embarque só será autorizado se estiverem acompanhadas por responsáveis.

A caravana é composta por três ônibus e com a presença do Papai Noel. Serão realizadas três saídas por noite: às 19h, 19h45 e 20h30.

Apenas a primeira exige agendamento antecipado, com os inscritos devendo chegar com 20 minutos de antecedência. O embarque acontecerá 10 minutos antes da saída.

Os veículos não realizarão paradas durante o trajeto. Os participantes poderão levar água, refrigerante e lanche. É proibido fumar e embarcar com bebidas alcoólicas.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte