Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM recebe a exposição “Vila Ferroviária de Paranapiacaba”

Ação começou na sexta-feira e irá até o dia 30 de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

A Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) recebe a exposição “Vila Ferroviária de Paranapiacaba”.A ação começou na sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, e irá até o dia 30 de janeiro de 2024.

Ao todo, a exposição conta com 18 painéis fotográficos da Vila Inglesa de Paranapiacaba, escolhidos a partir de um desafio nas redes sociais e de uma curadoria do professor João Kulcsár.

A mostra já passou pela Estação da Luz e está posicionada na área paga da estação, ao fundo do mezanino. A ação é uma parceria com a prefeitura de Santo André, onde a Vila está localizada.

Situada a 30 km do centro de Santo André, a vila foi construída no fim do século XIX e é considerada patrimônio histórico nacional.

Para conhecer o local, é necessário embarcar no Expresso Turístico que parte da Estação da Luz aos sábados e domingos às 8h30.

Serviço

Exposição Vila de Paranapiacaba

Local: Estação Palmeiras – Barra Funda (Linha 7-Rubi)

Data: 01/12 a 30/01/2024

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte