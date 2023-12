Acidente na BR-277 com ônibus de trabalhadores deixa uma pessoa morta, em Cascavel (PR)

Colisão aconteceu quando carro estaria tentando fazer uma ultrapassagem

MICHELLE SOUZA

Na madrugada deste domingo, 3 de dezembro de 2023, um carro com placas de Nova Prata do Iguaçu, sudoeste do Paraná, capotou no km 565 da BR-277, próximo à comunidade de Ponte Molhada, em Cascavel, após bater de frente com um ônibus fretado que transportava trabalhadores.

O motorista do carro, que não teve a identidade revelada, morreu no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar quantos passageiros estavam ônibus, mas três deles tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com PRF, o carro seguia no sentido Catanduvas e, quando teria tentado fazer uma ultrapassagem a um outro veículo, não identificado, bateu de frente com o ônibus, em seguida o carro capotou e o motorista não resistiu. No local, a ultrapassagem é permitida, segundo a polícia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte