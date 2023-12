VLT da Baixada Santista recebe iluminação natalina e reforço na operação para o fim de ano

Modal conta com veículos e viagens extras até 8 de dezembro

ARTHUR FERRARI

Desde o dia 29 de novembro de 2023 os VLTs (Veículos Leves Sobre Trilhos) da Baixada Santista já circulam iluminados, em comemoração ao Natal.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), os cerca de 26 mil passageiros que utilizam o serviço no trecho de 11 Km entre Santos e São Vicente podem entrar no clima de fim de ano, tirando fotos e se divertindo com a ação.

Para Paulo Reis, gerente de Marketing da EMTU, o Natal tem um significado especial para muitas famílias e iluminar o VLT é uma forma de espalhar bons sentimentos e emoções. “As luzes e decorações no VLT dão um brilho especial para a viagem dos passageiros e para as pessoas que estão de fora, nas ruas. Com a iluminação natalina buscamos despertar sentimentos de esperança, alegria e encanto para todos”, diz.

Vale ressaltar que a operação do modal ainda recebe reforço de viagens e veículo até o dia 8 de dezembro.

A medida visa facilitar o deslocamento dos passageiros que vão às compras de fim de ano, circulando em maior quantidade e geralmente com sacolas e bagagens.

Foram inseridos mais VLTs na frota, totalizando 15 em operação, e 12 viagens na programação do serviço, totalizando 196 viagens em dias úteis.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte