São Paulo tem linha especial de ônibus para o Primavera Sound neste sábado (2)

Primeiro dia do festival acontece no Autódromo de Interlagos e deve atrair milhares de pessoas

GUILHERME STRABELLI

A cidade de São Paulo recebe o primeiro dia do festival de música Primavera Sound neste sábado, 2 de dezembro de 2023. O evento reunirá nomes como The Killers e Pet Shop Boys e será realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Para atender ao público que irá no evento, a cidade de São Paulo terá diversas opções de locomoção até o autódromo.

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus da capital paulista, irá ativar a linha especial 606F/10 Circular-Autódromo. O itinerário tem ponto inicial na Rua Plínio Schmidt, na baia lateral à Estação Autódromo, e funcionará neste sábado das 10h30 às 0h.

O preço da tarifa será de R$ 4,40, o mesmo praticado nas linhas convencionais, e o pagamento poderá ser nas modalidades de Bilhete Único ou em dinheiro. No domingo, 3 de dezembro, a linha também estará em operação.

Também é possível chegar ao Autódromo pela Linha 9-Esmeralda, onde está localizada a Estação Autódromo. O embarque de passageiros ficará disponível até as 2h. A empresa também vendeu passagens para trens expressos que sairão da Estação Pinheiros.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte