Maceió (AL) tem dez linhas de ônibus do transporte coletivo municipal de graça aos domingos a partir de 3 de dezembro

Medida que dura até o fim de 2023 visa facilitar acesso da população à zona comercial para as compras de fim de ano

ARTHUR FERRARI

O Sistema Municipal de Transportes Urbano do DMTT de Maceió (AL) anunciou que a partir deste domingo, 03 de dezembro de 2023, os ônibus da capital serão gratuitos aos domingos até o final de 2023.

A medida visa facilitar o acesso à zona comercial da cidade, que deve receber muitas pessoas para as compras de fim de ano no mês de dezembro.

O plano, que inclui dez linhas que passarão a circular aos domingos, durante dezembro, para o deslocamento em direção ao Centro. “Temos alguns itinerários que a operação acontece de segunda a sábado. Com a abertura do comércio aos domingos, esses ônibus circularão para que a população possa fazer suas compras com tranquilidade e possam seguir para suas residências”, diz o diretor do SMT, Glauco Oliveira.

“É importante destacar que as pessoas que têm o cartão Vamu Cidadão não pagam passagem aos domingos, com o Domingo é Livre. Mais um benefício para você que deseja fazer suas compras de final de ano e que utiliza o transporte público”, explica o diretor-presidente do DMTT, André Costa.

A operação terá início entre às 7h e 8h, indo até às 15h, saindo dos terminais. Os usuários podem identificar a chegada dos veículos consultando o aplicativo Cittamobi. O serviço será monitorado pelo DMTT para possíveis ajustes e melhorias.

Confira as linhas envolvidas:

012 – Jose da Silva Peixoto/Centro

024 – Gruta de Lourdes/Centro

033 – José Tenório/Centro

041 – Cruz das Almas/Centro

502 – Vergel do Lago/São Jorge

051 – Santos Dumont/Centro

056 – João Sampaio/Centro

057 – Rio Novo/Centro

065 – Rosane Collor/Centro

069 – Clima Bom/Centro

Reforço de viagens

Outras quatro linhas que já circulam normalmente aos domingos terão reforço no número de viagens, também para atender comerciantes e clientes que se deslocarão ao Centro.

São elas:

042 – Benedito Bentes/Centro (via Salvador Lyra, Cleto Marques, Santa Lúcia e Farol)

046 – Village Campestre II/Centro

048 – Benedito Bentes/Centro (via Menino Marcelo, Josefa de Melo e Poço)

113 – Eustáquio Gomes/Trapiche da Barra

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte