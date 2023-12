Dois trens iluminados para o Natal e Revéillon circulam nas linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM

Para marcar a chegada das festas do fim de ano, composições decoradas com luzes circularão até o início de 2024

PAULO REDA

Nesta semana, dois trens iluminados da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passaram a circular nas linhas 12-Safira e 13-Jade, no serviço Expresso Aeroporto, para comemorar com os passageiros as festas de fim de ano e o início de 2024.

Na Linha 12-Safira, desde a última segunda-feira, dia 27 de novembro, um trem da série 9000 roda entre as estações Brás e Calmon Viana. Já na Linha 13-Jade, desde quarta-feira, dia 29 de novembro, um da série 2500 circula no serviço Expresso Aeroporto, no trajeto entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos.

Os trens especiais receberam fitas de Led ao longo dos oito carros no lado externo, desde a frente da cabine e por toda as laterais. Ao todo, a equipe de manutenção utilizou 1.600 metros de fitas para garantir a iluminação tradicional desse período do ano. As composições devem rodar até o início de janeiro de 2024 dentro da programação de operação das linhas.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte