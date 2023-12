Após ficar fechada para testes, linha 15-Prata de monotrilho inicia operação antes do previsto neste sábado (02)

Previsão era que serviços fossem finalizados às 13h, mas acabaram mais cedo, às 11h40; os trens circulam normalmente

ARTHUR FERRARI

Após iniciar o dia fechada para o público e com ônibusdo do PAESE atendendo passageiros em toda sua extensão durante realização de testes no sistema de sinalização e controle dos trens, a linha 15-Prata de monotrilho, do Metrô de São Paulo, iniciou as operações antes do previsto neste sábado, 02 de dezembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a previsão era que os serviços fossem finalizados às 13h, mas acabaram por volta das 11h40, possibilitando a circulação normal das composições.

Relembre:

Durante a interdição, os passageiros foram atendidos por 24 ônibus articulados do sistema Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Vale ressaltar que nestedomingo (03), a Linha 15-Prata funciona normalmente, atendendo os passageiros no horário habitual de operação, das 4h40 à meia-noite.

Arthur Ferrari, para o Diário do Trabsporte