VÍDEOS: Ônibus natalinos iluminam noites no ABC Paulista neste mês de dezembro de 2023

Empresas que prestam serviços na região, como Suzantur, NEXT Mobilidade, BR7 Mobilidade e Viação Vaz decoraram diversos veículos e mais surpresas virão

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

As ruas e avenidas de diferentes cidades do ABC Paulista ficam com um brilho especial neste mês de dezembro de 2023 por causa dos ônibus natalinos.

Por iniciativas próprias, empresas de transportes de passageiros que atuam em diferentes cidades da região decoraram diversos veículos que vão se revezar nas linhas até o fim do no ano.

Entre estas empresas estão Suzantur, NEXT Mobilidade, BR7 Mobilidade e Viação Vaz.

Segundo a Suzantur, neste ano foram preparados 11 ônibus iluminados distribuídos entre as cidades que opera: Santo André (sistema Vila Luzita), Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

O proprietário da empresa, Claudinei Brogliato, lembra que os ônibus natalinos viraram tradição na Suzantur.

“Tudo é feito com muito carinho, pela empresa, mas acima de tudo pelos nossos colaboradores, que se dedicam. É gratificante ver a alegria das crianças e dos adultos quando os ônibus passam e o carinho dos colaboradores no preparo dos veículos”

Nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, a festa foi na garagem de Mauá, com direito a queima de fogos. No sábado (02), haverá um evento na garagem de Santo André.

A NEXT Mobilidade, empresa que opera o sistema EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) de linhas intermunicipais, preparou três ônibus que operam os serviços fora do Corredor ABD. Haverá também natalino no Corredor.

Além dos enfeites com iluminação em LED e adesivação especial nos vidros dos veículos, os motoristas também serão atrações nessa comemoração tão especial, já que trabalham vestidos de Papel e distribuem balas e doces às crianças

A BR7 Mobilidade, que opera as linhas municipais de São Bernardo do Campo, decorou também um ônibus de forma especial, que vai se revezar entre diferentes itinerários.

O veículo conta com decoração interna e externa e promete fazer a alegria por onde passar.

“Realizar essa ação nos enche de alegria, além de ficarem muito bonitos e se destacarem pelas ruas onde passam, nós ficamos com aquela sensação de dever cumprido, afinal estamos mantendo acesa a chama do espírito natalino”, disse a diretora da NEXT Mobilidade e da BR 7 Mobilidade, Milena Braga Romano.

E um dos mais tradicionais ônibus natalinos do ABC ganha as ruas no dia 06 de dezembro de 2023, em Santo André. É o Bus Noel, do lendário motorista Edilson de Oliveira Santos, conhecido como Fumassa (com dois S mesmo).

O ônibus da Viação Vaz, que opera linhas municipais em Santo André, vai ser apesentado na Praça Gilda de Abreu (Rua Silvinha Teles), no bairro Camilópolis. Será a partir das 19h30, de 06 de dezembro de 2023.

A novidade é que neste ano, o Papai Noel na Viação Vaz será Papai Noel Tarifa Zero. É que o ônibus vai circular independentemente de linhas e sem cobrança de passagem.

Fumassa é pioneiro em ônibus natalino no ABC.

Completam 23 anos neste ano de 2023 que Fumassa se veste de Papai Noel nos ônibus de Santo André.

Tudo começou de uma maneira muito simples, quando ainda era cobrador na extinta empresa Viação Padroeira do Brasil.

Fumassa sempre foi de família muito simples e Natal nem sempre era significado da realização de seus sonhos de criança. As dificuldades e privações eram grandes, apesar do amor na família.

“Levar a alegria do Natal para crianças, jovens, adultos e para os vovôs e vovós é um sonho que se realizou em mim faz tempo e a cada ano me dedico mais. Me visto de Papai Noel e dou o meu melhor. Faço com amor, faço com emoção. Para mim é o dar que na verdade é o receber. Recebo sorrisos, recebo alegrias” – disse Fumassa.

Veja os vídeos de ônibus da Suzantur, NEXT Mobilidade e Vaz:

Next Mobilidade

Suzantur

Vaz

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes