VÍDEO: Ônibus intermunicipal da Viação Miracatiba pega fogo na Estrada de Itapecerica, Capão Redondo, na manhã desta sexta (1°)

Veículo atendia a linha 001 – Itapecerica da Serra (Parque Paraiso)/São Paulo (Metrô Capão Redondo)

ARTHUR FERRARI

Um ônibus intermunicipal do sistema da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), operado pela Viação Miracatiba, pega fogo na manhã desta sexta-feira, 1° de dezembro de 2023, na Estrada de Itapecerica, Capão Redondo, na capital paulista.

O veículo, um EWU8797 Volkswagen Induscar Apache U 2011/2012, de prefixo 15 797, atende a linha 001 – Itapecerica da Serra (Parque Paraiso)/São Paulo (Metrô Capão Redondo).

O Diário do Transporte procurou a EMTU, que disse por meio de nota que o ônibus foi atingido pelo incêndio por volta das 6h20.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas.

Nota da EMTU na íntegra:

“Um ônibus da linha 001 (Itapecerica da Serra/São Paulo) foi atingido por um incêndio por volta das 6h20 desta sexta-feira (1), na Estrada de Itapecerica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. De acordo com informações iniciais da empresa Miracatiba, que opera a linha, houve uma falha elétrica no veículo. Ninguém ficou ferido. A inspeção do ônibus está em dia, válida até janeiro/2024. A EMTU lamenta o ocorrido e está apurando mais informações junto à empresa operadora.”

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte