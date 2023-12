Trens da SuperVia não realizam parada na estação Benjamim do Monte nesta sexta-feira (1º)

Mudança na operação ocorre por conta de ocorrência no sistema de sinalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, a SuperVia anunciou que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro passa por alterações.

Os trens trens com destino à Santa Cruz não realizam parada na estação Benjamim do Monte, em razão de uma ocorrência no sistema de sinalização.

A concessionária orienta o público a realizar transferência na estação Inhoaíba para trens com destino a Central do Brasil.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte