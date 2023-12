Taxistas do Rio de Janeiro vão cobrar tarifa 2, neste mês de dezembro

Medida entra em vigor nesta sexta-feira (1º) a partir das 21h

MICHELLE SOUZA

Nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, os taxistas do Rio de Janeiro começam a cobrar tarifa 2, por todas as viagens durante o mês. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), publicou uma resolução autorizando a medida.

Todos os anos, no mês de dezembro, já é de praxe, a partir das 21h do dia 1º até às 21h de 31 de dezembro, as viagens de táxi são cobradas na tarifa 2. O valor da quilometragem da tarifa 2 é de R$ 3,84 e o da tarifa 1 é de R$ 3,20.

Os motoristas que optarem, também poderão utilizar iluminação natalina nos táxis, no período de 1º de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte