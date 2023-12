Restrições operacionais do monotrilho afetam pelo terceiro dia seguido a circulação na linha 2-Verde de metrô

Trens transitam com velocidade reduzida na tarde desta sexta-feira (1º)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A linha 2-Verde do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida pelo terceiro dia seguido nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.

Assim como nos dias anteriores, a circulação é afetada por restrições operacionais da linha 15-Prata de monotrilho.

Confira a nota do Metrô sobre o que ocorre nos trilhos:

“A Linha 3-Vermelha do Metrô teve circulação com velocidade reduzida entre 17h45 e 17h50, para que um trem fosse esvaziado na estação Bresser, sentido Itaquera, após uma falha na sinalização do sistema de portas. A operação já foi normalizada e os trens circulam sem restrições.”

ATUALIZAÇÃO: a circulação de trens foi normalizada por volta das 18h03.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte