Prefeitura do Rio de Janeiro retorma dois serviços executivos de ônibus para o Aeroporto do Galeão a partir desta sexta-feira (1º)

Serviços funcionam das 5h às 22h, com tarifa custando R$24,85

MICHELLE SOUZA

A partir desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, retoma dois serviços executivos de ônibus para o Aeroporto Internacional do Galeão. As linhas são: Leblon X Aeroporto Internacional – passando por Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Centro e Avenida Brasil; e RIOGaleão X Alvorada – que atenderá a Barra da Tijuca via Linha Amarela.

Segundo o plano operacional, os dois serviços vão funcionar das 05h às 22h, sete dias por semana, com intervalos de uma hora entre as partidas e a tarifa cobrada será de R$24,85.

Confira os itinerários e pontos de parada:

LECD71 Leblon x Aeroporto Internacional

IDA: Praça Antero de Quental, Avenida Vieira Souto, Avenida Atlântica, Praia de Botafogo, Praia do Flamengo, Passeio, Túnel Marcello Alencar, Faixa Seletiva da Avenida Brasil, Ponte Nova do Galeão, Aeroporto Internacional.

VOLTA: Aeroporto Internacional, Ponte Nova do Galeão, Faixa Seletiva da Avenida Brasil, Túnel Marcello Alencar, Passeio Público, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, Avenida Atlântica, Avenida Vieira Souto, Praça Antero de Quental.

Pontos de paradas: Aeroporto Internacional – Terminal 1, Aeroporto Internacional – Terminal 2, Passeio, Centro Empresarial Rio (Botafogo), Olinda Rio Hotel (Avenida Atlântica), Rio Othon Palace (Avenida Atlântica), Avenida Vieira Souto, (altura do nº 450), Praça Antero de Quental.

2918 Aeroporto Internacional x Alvorada

Itinerário circular: Aeroporto Internacional, Estrada do Galeão, Linha Vermelha, Linha Amarela, Terminal Alvorada (ponto regulador), Avenida das Américas, Avenida Érico Veríssimo, Avenida Lúcio Costa, Avenida Ayrton Senna, Linha Amarela, Linha Vermelha, Ponte Nova do Galeão, Aeroporto Internacional.

Pontos de paradas: Aeroporto Internacional Terminal 1, Aeroporto Internacional Terminal 2, Terminal Alvorada, Metrô Jardim Oceânico, Windsor Barra Hotel, Novotel/Windsor.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte