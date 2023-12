Ouro e Prata, Catedral, Progresso e Marlim são autorizadas pela ANTT em medidas como inclusão de mercados, supressão de linha e implantação de terminal adicional

Agência também atendeu ao pedido de 20 empresas para operação em regime de fretamento

Decisão Supas nº 833: Deferir o pedido da Catedral – Kandango Transportes e Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha RECIFE (PE) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 04-0050-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 834:

Art. 1º Deferir o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Empresa Auto Viação Progresso S/A com a inclusão dos mercados a seguir em sua Licença Operacional – LOP de nº 26:

I – de JOAO PESSOA (PB) para SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (PE), TORITAMA (PE), SANTA MARIA DA BOA VISTA (PE) e LAGOA GRANDE (PE); e

II – de CAMPINA GRANDE (PB) para LAGOA GRANDE (PE). Rejeitar os pedidos de impugnação das empresas EXPRESSO GUANABARA e EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

Decisão Supas nº 835: Deferir o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Viação Marlim Ltda com a inclusão dos mercados de PORTO VELHO (RO) para CRUZEIRO DO SUL (AC), FEIJÓ (AC), MANOEL URBANO (AC), SENA MADUREIRA (AC) e TARAUACA (AC) em sua Licença Operacional – LOP de nº 191.

Decisão Supas nº 836: Deferir o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela Viação Ouro e Prata S/A com a inclusão dos mercados de FÁTIMA (TO) para BELÉM (PA), GOIANÉSIA DO PARÁ (PA) e TAILÂNDIA (PA) em sua Licença Operacional – LOP de nº 98.

Negar recurso de impugnação da Expresso Guanabara Ltda.

Decisão Supas nº 837: Deferir o pedido da Catedral – Kandango Transportes e Turismo Ltda para a implantação do Terminal Rodoviário de Messejana (Fortaleza/CE), como terminal adicional, para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha FORTALEZA (CE) – RECIFE (PE), prefixo nº 03-0076-00.

FRETAMENTO

Decisão Supas nºs 839/840: Autorizar as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. D J TRANSPORTE LTDA

. ELLITE VIAGENS E TURISMO LTDA

. FABIO SAMPAIO LTDA

. L. F. SOARES FERREIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. M H CANHA DE GODOI LTDA

. OLIVEIRA & NUNES TRANSPORTES LTDA – ME

. OTAVIO TURISMO LTDA

. REALEZA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. TIO WILLIAM TRANSPORTES LTDA

. VICTORIA COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA

. VOA VOA TRANSPORTE, VIAGEM E TURISMO LTDA

. W. A. BIANCO TRANSPORTE LTDA

. WR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

. AESF TRANSPORTES LTDA

. ALADAR TRANSPORTES LTDA

. G CARVALHO SOARES COMERCIO E SERVICO LTDA

. JORGE CLAUDIO IGNEZ DE SOUZA FRETAMENTO E TURISMO LTDA

. RODO OURO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

. VIACAO LIMA LTDA

dezembro de 2023, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou as seguintes decisões: