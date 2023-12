Metrô de São Paulo entra com ação contra Sindicato dos Metroviários e pede indenização de R$ 6,4 milhões por greve contra privatização na terça (28)

Companhia já havia movido ação semelhante pelo greve de 03 de outubro pela qual pede ressarcimento de R$ 7,1 milhões

ADAMO BAZANI

A Companhia do Metrô de São Paulo entrou com uma ação judicial contra o Sindicato dos Metroviários pedindo indenização de RS 6,4 milhões por causa da greve de terça-feira, 28 de novembro de 2023.

Na ocasião, funcionários públicos do Metrô juntamente com servidores da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp cruzaram os braços contra possíveis privatizações por parte do Governo Tarcísio de Freitas.

Na ação, o Metrô alega que este valor corresponde às receitas não arrecadadas e aos custos de ociosidade por causa da greve.

A linha 15 Prata de monotrilho ficou o dia todo parada e as linhas 1,2 e 3 de metrô só funcionaram em alguns trechos.

O juiz Fausto José Martins Seabra da Terceira Vara da Fazenda Pública intimou o sindicato a se manifestar num prazo de 15 dias.

Não é a primeira vez que o Metrô move ações como esta.

O Diário do Transporte mostrou que o Metrô pediu na Justiça uma indenização de R$ 7,1 milhões contra o Sindicato dos Metroviários por causa da greve de 03 de outubro também contra privatização.

O caso ainda está em recursos.

Relembre:

Veja a documentação:

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes