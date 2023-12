Incêndio atinge garagem de ônibus em Salvador

Fogo foi controlado no final da tarde e não há registro de feridos

PAULO REDA

Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira, dia 1 de dezembro, a garagem 2 de ônibus da empresa de transporte Integra, em Salvador (BA), na Avenida San Martin, no bairro da Fazenda Grande do Retiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessárias cinco viaturas para extinguir as chamas. Por volta das 17h40 o fogo foi controlado e ninguém se feriu. Ao menos três veículos foram danificados pelo fogo. O órgão ainda fará investigações para apurar qual foi a origem do incêndio. As chamas foram apagadas às 17h40.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador informou que as chamas atingiram a oficina localizada na garagem G2 da concessionária OTTrans. Após o fim do incêndio, os bombeiros permaneceram no local para resfriamento do espaço, como forma de evitar a retomada do fogo.

