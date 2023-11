Vereador de Aracaju (SE) cobra contrapartida de empresas de ônibus para pagamento de subsídio do transporte público

Parlamentar Ricardo Marques propôs emendas para estabelecer garantias de melhora no serviço para usuários e trabalhadores

GUILHERME STRABELLI

O vereador de Aracaju, no Sergipe, Ricardo Marques, cobrou uma contrapartida ao subsídio do transporte público, pedindo melhoria na qualidade dos serviços aos usuários e trabalhadores do transporte.

De acordo com o parlamentar, serão votados três projetos de lei que irão beneficiar as empresas de ônibus com R$ 47 milhões por ano.

O montante será destinado à manutenção, prorrogação e concessão de três tipos de subsídios: financiamento da gratuidade de pessoas com deficiência, isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o congelamento tarifário.

“Não sou contra o subsídio, mas é preciso que haja nas leis, que serão votadas na Câmara, a garantia de que as empresas que serão beneficiadas revertam esse dinheiro em melhorias na qualidade do serviços e principalmente nas condições de trabalho dos rodoviários, a começar pelos motoristas que sofrem com constantes atrasos no pagamento dos salários e de direitos trabalhistas”, afirmou Marques.

O parlamentar apresentou sete emendas aos três projetos, estabelecendo condições para que o subsídio seja pago. Segundo a proposta, as empresas que não se adequarem ou não cumprirem a lei, terão os repasses suspensos.

“Não podemos continuar dando dinheiro a elas enquanto a qualidade do transporte coletivo só piora. É preciso estabelecer contrapartidas de que o dinheiro será reinvestido no sistema de transporte público para beneficiar o cidadão”, concluiu o vereador.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte