São José dos Campos (SP) instala painéis para orientar passageiros na Linha Verde

Equipamentos têm informações sobre itinerários, formas de pagamento e atrações da cidade turística

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, instalou 30 painéis ilustrativos nas 13 estações do corredor de ônibus que liga as regiões Sul e Central para ampliar a divulgação de informações sobre os trajetos.

Os painéis medem 1,70m x 1,10m e contêm informações sobre itinerários com mapas, formas de pagamento, funcionamento e cuidados no embarque e desembarque.

O primeiro mapa mostra as estações em sequência, com as nomenclaturas correspondentes. Já o segundo orienta os usuários sobre a localização delas, destacando a posição delas em relação a atrações turísticas ao redor.

A Linha Verde tem 14,5 quilômetros de extensão e dois itinerários partindo da estação sul, no Campo dos Alemães. Um tem como destino à Praça Mauricio Cury, no Centro, e outro em direção à rodoviária, no Jardim Paulista.

Segundo a prefeitura, as estações estão localizadas em postos estratégicos, próximos a shoppings, escolas, unidades de saúde, faculdades e órgãos públicos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte