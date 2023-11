Santos (SP) terá linha especial de ônibus para evento de Natal a partir desta sexta (1º)

Itinerário operará das 18h às 22h atendendo a região que receberá o evento Natal Criativo

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Santos irá disponibilizar uma linha extra de transporte coletivo para atender o público da programação do Natal Criativo. As mudanças entram em vigor a partir desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.

O ônibus partirá do Terminal do Valongo (plataforma C2) e seguirá por ruas da área central da cidade indo até a Praça Mauá, onde fará uma parada breve e seguirá viagem, retornando para o pondo de saída.

A linha extra estará em operação das 18h às 22h dos dias 1º a 3, 7 a 10 e 14 a 23 de dezembro deste ano. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos), os usuários poderão ingressas na linha extra gratuitamente ao desembarcar no terminal.

No trajeto da volta, o usuário deverá pagar a tarifa da linha do Natal Criativo, com valor de R$ 5,25, o mesmo do transporte regular, e, ao desembarcar, poderá acessar linhas convencionais sem pagar outra passagem.

Confira a rota da linha especial:

Ida: saída pelo portão 4 do terminal, Rua Visconde do Embaré, Rua Alexandre Rodrigues, Av. Visconde de São Leopoldo, Rua Cristiano Otoni, Rua Antônio Prado, Praça Barão do Rio Branco, Rua Augusto Severo, Rua General Câmara e Praça Mauá.

Depois: Rua General Câmara, Praça Rui Barbosa, Av. Visconde de São Leopoldo, Praça dos Andradas, Av. Visconde de São Leopoldo, Rua São Bento, Av. Getúlio Vargas e Terminal Valongo.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte