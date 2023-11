Prefeitura do Rio de Janeiro fixa tarifa máxima de linhas de ônibus executivos para o aeroporto Tom Jobim

Município considera que limitação de operações regulares do Santos Dumont aumentará demanda do aeroporto Internacional

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura do Rio de Janeiro definiu qual deverá ser o valor máximo da tarifa a ser praticado pelas empresas que operam o serviço executivo de ônibus para o aeroporto internacional Tom Jobim.

O valor máximo será de R$ 24,85 e vale para as linhas 2918, que realiza a operação Aeroporto Internacional do RJ x Alvorada; e LECD 71,Aeroporto Internacional do RJ x Leblon.

A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, e passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira (01º).

A prefeitura considerou, ao adotar a limitação do valor da tarifa a ser praticada nas duas linhas, que haverá um aumento da demanda de passageiros para o aeroporto internacional Tom Jobim.

Isso deverá ocorrer, segundo a prefeitura, por causa da adequação das malhas das empresas aéreas, o que limitará as operações regulares do Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont a partir do dia 2 de janeiro de 2024.

Veja a íntegra da publicação:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes