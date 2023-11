PF faz operação contra corrupção e abuso de autoridade na ANTT, no Rio de Janeiro

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Volta Redonda e Campo Grande

ARTHUR FERRARI

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro durante uma operação de repressão a crimes de corrupção e abuso de autoridade na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

As ações foram realizadas em Volta Redonda, onde haviam três mandados, e Campo Grande, onde haviam dois.

De acordo com a PF, os mandados emitidos pela Justiça Federal de Volta Redonda foram determinados baseados nas investigações de corrupção para a liberação de veículos de transporte no posto fiscal da Agência em Barra do Piraí, também no estado do Rio de Janeiro, e em outros locais.

O Diário do Transporte procurou a ANTT e aguarda.

