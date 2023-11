Paralisação de ônibus pode afetar São Paulo nesta sexta (1°) por causa de disputa por poder em Sindicato; Entidade diz não assumir movimento

Uma das chapas quer julgamento de recurso de decisão sobre suspensão de eleições e de posse

ÁDAMO BAZANI

São Paulo pode amargar mais uma greve no transporte coletivo nesta semana.

Após sofrer por causa de uma greve de metroviários e ferroviários contra privatização na terça-feira (28), uma disputa pelo poder dentro do SindMotoristas, sindicato dos motoristas de São Paulo, pode resultar novamente em paralisações de ônibus nesta sexta-feira, 1° de dezembro de 2023

Na última semana, pelo mesmo motivo, o paulistano sofreu com terminais fechados.

A chapa 4, de Edivaldo Santiago, que disputa a presidência do sindicato, anunciou a possibilidade de paralisação porque não foi julgado um recurso contra a decisão judicial que suspendeu as eleições que apontaram Edivaldo como vencedor.

As outras chapas dizem que o chamamento de possibilidade de paralisação não representa toda a categoria.

O fato é que há risco de a população mais uma vez sofrer sem transporte.

Em nota, o SPUrbanuss, sindicato que representa as empresas de ônibus, diz que a população e as viações não podem ser prejudicadas e que não têm nada a ver com as disputas internas do SindMotoristas.

“O SPUrbanuss informa que desconhece motivos para paralisação de motoristas dos ônibus urbanos. E, se o motivo é briga interna sindical e questões judiciais, o que a população usuária e as empresas têm a ver com esses problemas, para serem prejudicadas, tanto na operação como na mobilidade?”

Em nota, a atual presidência do sindicato dos motoristas, comandada por Valdevan Noventa, diz que a possibilidade de paralisação não é uma convocação oficial de greve.

Veja a nota na íntegra:

“O SINDIMOTORISTAS, através de seu presidente, cujo mandato foi prorrogado em total

consonância com o art. 92 do Estatuto Social, informa toda população em geral e as

autoridades competentes que NÃO CONVOCOU A REALIZAÇÃO DE

GREVE/PROTESTO que está sendo noticiada, que ocorrerá no dia 01/12/2023. A

paralisação está sendo convocada pela extinta comissão eleitoral e pelo encabeçador da

Chapa 4 que concorreu na eleição do sindicato, eleição esta que teve seus efeitos suspensos

pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Essas pessoas buscam coagir o Poder

Judiciário para validarem de qualquer maneira uma eleição viciada e fraudulenta, obtendo

vantagem manifestamente indevida e ilícita.

Qualquer paralisação no sistema de transporte urbano de São Paulo NÃO terá a participação

do SINDIMOTORISTAS e será considerada exploração politica de uma chapa de oposição

que busca afrontar o Poder Judiciário e obter vantagens indevidas explorando a boa fé da

categoria profissional. O SINDIMOTORISTAS tomará todas as medidas judiciais e extra

judiciais cabiveis para assegurar que os direitos dos trabalhadores , a ordem e a legalidade,

inclusive requerendo a imediata aplicação de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil

reais), determinada pelo TRT da 2ª Região a cada integrante da comissão eleitoral e ao

encabeçador da Chapa 4, e, na insistência de interferirem no sistema de transporte coletivo

urbano de São Paulo para obtenção de fins escusos, será pedida a prisão dos responsáveis por

esta paralisação ilegal e indevida, uma vez em que a população não pode ser penalizada.

Salientando, inclusive, que as pessoas que estão convocando esta paralisação NÃO

POSSUEM QUAISQUER PODERES LEGAIS PARA TAL ATO.”

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes