Motoristas de ônibus em Campinas (SP) aprendem vocabulário básico em Libras

Foram dois dias de capacitação que incluiu uma simulação com ônibus

MICHELLE SOUZA

Cerca de 30 motoristas que trabalham nas linhas do transporte público de Campinas, no interior de São Paulo, tiveram a oportunidade de aprender o alfabeto, numerais e o vocabulário básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O treinamento foi na sede da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) e o Centro de Apoio e Integração do Surdocego Múltiplo Deficiente (Cais).

Durante a capacitação, a pedagoga do Cais, Cibele Lona, surpreendeu os participantes ao iniciar o treinamento com saudações em francês, inglês e italiano, para demonstrar como os surdocegos se sentem ao usarem uma língua que ainda tem baixo alcance e com a falta de compreensão, ela explicou sobre a dificuldade de comunicação. “O objetivo é melhorar e otimizar esta comunicação com o surdocego. Para receber dentro do ônibus, orientar, informar sobre o cartão e pontos de ônibus. Dar algumas referências básicas para que o motorista consiga entender o que ele está solicitando e atender a esta demanda”, disse Cibele.

Alguns surdocegos que são atendidos pelo Cais, participaram da dinâmica de capacitação, junto com intérpretes, atuando como monitores nos grupos de motoristas, para conferir se os sinais estavam sendo desempenhados da forma correta.

O motorista Erandi Pereira da Silva, trabalha há 22 anos como motorista e costuma atuar na linha 121 (Terminal Ouro Verde), ele contou que a troca de experiências abriu a sua mente. “O mundo deles é totalmente diferente do nosso. É muito bom aprender e ter esta convivência, pois eles merecem”, ressaltou.

O curta-metragem “Feeling through”, foi exibido no final da capacitação para os motoristas. O enredo conta a história de um jovem que auxilia um surdocego em um ponto de ônibus. Luiz Plantullo Neto, ficou mocionado por se identificar com o personagem do filme e ressaltou suas dificuldades. “Às vezes, eu me sinto invisível com o caderninho pedindo ajuda”, contou, através da interpretação de Cibele. “O surdocego aprende a escrever. Por que o escrevente não pode aprender um pouco de Libras?”, questionou.

Para vivenciar a experiência das pessoas com surdocegueira no transporte público, os motoristas participaram de uma simulação com ônibus. Com a visão tampada, eles acessaram o veículo e vivenciaram por um período os desafios enfrentados pelos usuários. O treinamento foi oferecido aos motoristas de algumas das linhas mais usadas pelas pessoas atendidas pelo Cais. A expectativa é que o treinamento seja estendido gradativamente aos demais motoristas do transporte público municipal.

Este foi o segundo encontro dos profissionais com a equipe do Cais. No fim do mês passado, alguns motoristas estiveram no Centro de Apoio e aprenderam a identificar e diferenciar as deficiências que afetam a visão, no módulo de “Orientação e mobilidade”, com a professora e orientadora de mobilidade Lilia Gonzaga Cardoso. Foi destacado, durante o treinamento, que os surdocegos, usam uma bengala vermelha e branca. Pessoas com baixa visão utilizam bengalas verdes, e quem teve perda total de visão fica com bengalas brancas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte