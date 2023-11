Licitação dos ônibus metropolitanos de Curitiba: Governo do Paraná lança consulta pública de contratos de R$ 6,16 bilhões

Alvos de muitas reclamações de passageiros, linhas nunca passaram por um processo de concorrência

O Governo do Estado do Paraná lançou nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, uma consulta pública para finalmente licitar os serviços de transporte coletivo metropolitano de Curitiba.

Os contratos por 12 anos devem somar aproximadamente R$ 6,16 bilhões.

O sistema será divido em quatro lotes e vai totalizar 717 ônibus em 137 linhas.

A concorrência vai mexer com a vida da população de 29 cidades e é uma esperança para a melhoria das linhas, atualmente alvos de reclamações dos passageiros e que nunca passaram por um processo de concorrência.

Com base nas sugestões recebidas, pode haver mudanças na proposta de edital.

O prazo para o envio das sugestões vai até às 18h do dia 14 de dezembro de 2023.

A proposta de edital e as formas de enviar as contribuições estão no site da Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná): https://www.amep.pr.gov.br/consultapublicatransporte

Entre alguns dos destaques da proposta de edital estão:

MAIS CIDADES:

Foram incluídos todos os municípios que compõem a região na gestão metropolitana. Com isso, o sistema metropolitano de ônibus vai abranger 28 cidades, além da capital Curitiba, e não apenas 19 como hoje.

Segundo a Amep, atualmente, cerca de 70% dos passageiros que seguem para Curitiba utilizam a rede integrada de transporte.

QUATRO LOTES:

O sistema metropolitano, pela proposta, vai ser dividido em quatro lotes:

LOTE 01: Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

Valor estimado: R$ 1,59 bilhão (R$ 1.596.893.742,19)

Tarifa técnica de remuneração por km (base outubro de 2023): R$ 10,49

Frota: 189 ônibus

Ônibus Comuns: 117

Semipadrons multimodais: 07

Articulados Padrons: 48

Articulados Multimodais: 17

Articulados Cinco Portas (linha direta): 0

Expresso Articulado: 0

Linhas: 44

LOTE 02: Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Tunas do Paraná.

Valor estimado: R$ 1,41 bilhão (R$ 1.414.634.688,03)

Tarifa técnica de remuneração por km (base outubro de 2023): R$ 12,10

Frota: 171 ônibus

Ônibus Comuns: 92

Semipadrons multimodais: 20

Articulados Padrons: 13

Articulados Multimodais: 46

Articulados Cinco Portas (linha direta): 0

Expresso Articulado: 0

Linhas: 39

LOTE 03: Tijucas do Sul, Piraquara, Pinhais e São José dos Pinhais.

Valor estimado: R$ 1,69 bilhão (R$ 1.639.407.578,41)

Tarifa técnica de remuneração por km (base outubro de 2023): R$ 12,55

Frota: 193 ônibus

Ônibus Comuns: 99

Semipadrons multimodais: 21

Articulados Padrons: 55

Articulados Multimodais: 0

Articulados Cinco Portas (linha direta): 0

Expresso Articulado: 18

Linhas: 30

LOTE 04: Agudos do Sul, Araucária, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Rio Negro e Quitandinha.

Valor estimado: R$ 1,47 bilhão (R$ 1.473.589.453,80)

Tarifa técnica de remuneração por km (base outubro de 2023): R$ 10,30

Frota: 164 ônibus

Ônibus Comuns: 88

Semipadrons multimodais: 08

Articulados Padrons: 32

Articulados Multimodais: 18

Articulados Cinco Portas (linha direta): 18

Expresso Articulado: 0

Linhas: 24

A capital Curitiba recebe ônibus de diversas cidades.

Cada lote terá um valor definido.

PERÍODO DO CONTRATO:

O prazo do contrato é de 12 anos

