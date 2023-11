Acidente entre caminhões no Km 20 do Rodoanel Mário Covas causa trânsito intenso no trecho Oeste na manhã desta quinta (30), em Osasco

Colisão aconteceu no sentido da Rodovia Presidente Dutra

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre dois caminhões na manhã desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, no Km 20+400 do Rodoanel Mário Cavos, no sentido Rodovia Presidente Dutra, trecho Oeste da via, causa trânsito intenso na altura de Osasco.

De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, responsável pelo trecho, uma carreta de transporte de produto perigoso bateu na traseira de outro caminhão, que transportava gelo.

O motorista do veículo de carga perigosa morreu no local do acidente. Seu caminhão não estava carregado.

Das quatro faixas no local, somente a faixa da esquerda está liberada para o tráfego de veículos, que tem agora aproximadamente 7 km de filas.

O Diário do Transporte segue acompanhando o caso e atualizando esta matéria.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte