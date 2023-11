Volkswagen anuncia venda de 175 ônibus para a Tursan, já com unidades Euro 6 de restrição a emissão de poluentes

Segundo fabricante, atualmente, 100% da frota da companhia de fretamento é da marca

ADAMO BAZANI

A Volkswagen Caminhões & Ônibus anunciou nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2023, a totalização de um lote de 175 novos ônibus adquiridos pela empresa de fretamento Tursan (Turismo Santo André), que tem bases em Taubaté (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Resende (RJ), com unidades que já atendem aos padrões Euro 6 de restrição a emissões de poluentes, obrigatórios no Brasil para veículos a diesel de grande porte fabricados a partir de janeiro deste ano.

Em nota divulgada pela fabricante, o CEO da Tursan, Paulo Bonafé, diz que 100% da frota atual da empresa são formados por veículos Volkswagen.

“Atualmente a frota da Tursan é composta com 100% de chassis Volksbus. Com a nova aquisição, os veículos ficarão com a idade máxima de dois anos de fabricação. Reforçamos o nosso compromisso com a VWCO de seguirmos nosso plano estratégico de crescimento para os próximos anos, investindo na aquisição de mais chassis Volksbus e também no desenvolvimento de nossos colaboradores”

Em 11 de setembro de 2023, o Diário do Transporte já trazia a informação sobre parte desta renovação, com 100 unidades que receberam carrocerias Comil.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/11/tursan-compra-100-onibus-comil-volkswagen-para-fretamento/

A empresa de fretamento também comprou unidades para encarroçamento na Marcopolo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes