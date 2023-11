VÍDEO: Trem da linha 2-Verde do Metrô de SP é pichado nesta terça (28) e teve de retirado do sistema

Composição tinha a inscrição “Greve Geral”

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

Um trem da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo teve de ser retirado de circulação por ter sido pichado.

O ataque ocorreu na madrugada de terça-feira, 28 de novembro de 2023.

Imagens feitas em uma das estações mostram a composição praticamente inteira pichada

Em uma das extremidades, havia a inscrição “Greve Geral”

A Polícia vai investigar se há relação com os organizadores da greve de funcionários do Metrô e da CPTM contra privatizações nesta terça-feira (28) ou se foi um caso isolado de oportunismo de vândalos.

Segundo o Metrô, o vandalismo ocorreu numa área próxima à estação Clínicas, onde o trem estava parado.

Um boletim de ocorrência foi registrado e segundo o Metrô, apesar de a composição ter sido tirada de circulação, não houve problemas na linha 2.

Na madrugada de terça-feira (28), um trem da Linha 2-Verde, que estava estacionado numa área próxima à estação Clínicas, foi vandalizado com pichações. A composição foi recolhida para o Pátio do Jabaquara para ser higienizada. O Metrô registrou Boletim de Ocorrência (Danos ao Patrimônio) e agora tenta identificar os envolvidos por meio de imagens do sistema de monitoramento.

Vale destacar que em 2022, o Metrô gastou R$ 1,8 milhão por conta de atos de vandalismo.

A operação da Linha 2-Verde não foi prejudicada em razão da retirada deste trem para limpeza.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte