Trânsito no Centro de Santos (SP) tem novas alterações para obras do VLT a partir desta quinta-feira (30)

O prazo para a conclusão das obras é de 20 dias

Para o avanço das obras de implantação da segunda linha do VLT na área central de Santos (SP), novas alterações de trânsito serão promovidas na região da Praça dos Andradas, no Centro Histórico, a partir das 9h desta quinta-feira, dia 30 de novembro.

O esquema viário planejado prevê o estreitamento do trecho da Rua João Pessoa (lado direito), a partir da Rua Vasconcelos Tavares, em direção à Praça dos Andradas (que será parcialmente ocupada no lado direito), na aproximação do cruzamento com a Rua XV de Novembro, local onde ocorrerão os serviços.

Os trabalhos (remanejamento de redes subterrâneas) deverão ser concluídos em 20 dias e darão sequência aos já em andamento na XV de Novembro. O estreitamento na Praça dos Andradas será no sentido para a Avenida Visconde de São Leopoldo.

Para essa nova intervenção no viário, o lado esquerdo da praça, no alinhamento com a Avenida Visconde de São Leopoldo, será liberado, normalizando o acesso à Rodoviária e ao túnel (sentido praias).

Ainda em razão do estreitamento na Praça dos Andradas, os caminhões acima de dois eixos com autorização para circular pelo túnel (pista praia/Centro) não poderão seguir por ela para acessar a Av. Visconde de São Leopoldo. A rota alternativa obrigatória para esses veículos será: túnel, Av. São Francisco, Rua Braz Cubas e cais.

Todas as intervenções viárias implementadas estarão sinalizadas, além de informadas no aplicativo de mobilidade Waze. A CET-Santos terá agentes em operação nos pontos de maior fluxo de trânsito na área e também monitorando o tráfego via câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO).

Paulo Reda, para o Diário do Transporte